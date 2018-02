Ritrovamento di Afrodite: l'Università di Foggia pronta a riaccogliere la statua

L'Università di Foggia​​ esprime profonda gratitudine nei confronti dell'Arma dei Carabinieri (Comando per la tutela del Patrimonio culturale) per il ritrovamento della statua acefala di Afrodite, risalente al I Sec. d. C. e dal valore stimato in circa 350.000 euro, trafugata nell'estate del 2011 da un'aula dell'Università di Foggia (precisamente dal Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione, situato in via Arpi a Foggia).

Nessuna novità sulla riconsegna della statua all’Ateneo: “L’Unifg non ha ricevuto - almeno al momento - alcuna indicazione sulla sua riconsegna, che - possiamo ipotizzare - avverrà solo al termine delle procedure previste in casi come questo. Sarà nostra cura informare la Comunità accademica e la Cittadinanza della cerimonia che dovesse eventualmente fare seguito alla riconsegna di Afrodite all'Università di Foggia, ma per il momento non possiamo che ringraziare per le numerose testimonianze di affetto e vicinanza pervenute, ringraziando inoltre - per la grande mobilitazione culturale e istituzionale di cui si rese protagonista all'indomani della scoperta del furto - l'allora Rettore dell'Università di Foggia, prof. Giuliano Volpe”.

​

"Restiamo in attesa di capire - commenta il Rettore, prof. Maurizio Ricci - modalità e tempi per rientrare in possesso della preziosa scultura, e non appena ne sapremo di più potremo lavorare a una cerimonia di accoglienza e di bentornato a cui, immagino, sarà lieta di partecipare l'intera cittadinanza. Per adesso, e mi rendo conto che non è assolutamente poco, stiamo alla notizia del ritrovamento da parte dei Carabinieri, che mi pregio di ringraziare a nome di tutta la Comunità accademica che rappresento come Rettore".