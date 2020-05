Cassa integrazione in ritardo. "I lavoratori della Regione Puglia ce la stanno mettendo tutta per fare presto". E Conte chiede scusa

"La cassa integrazione è un po' in ritardo. Ma tutti i lavoratori della Regione Puglia, ne abbiamo messi cento in più, che stanno trattando queste pratiche, ce la stanno mettendo tutta per fare presto e lo stanno facendo anche per onorare il principio per il quale la Repubblica italiana è fondata sul lavoro". Lo ha detto oggi il presidente Michele Emiliano nel suo messaggio di auguri ai pugliesi per il primo maggio, dedicando questa giornata al personale sanitario. "È una festa sicuramente bella per chi ha la fortuna di avere un lavoro - ha detto il governatore - ma una festa amara per chi il lavoro non ce l’ha, non l’ha mai avuto, rischia di perderlo o lo ha perso proprio a causa di questa epidemia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima di lui, questa mattina, era stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chiedere scusa agli italiani per i ritardi nell'erogazione dei bonus e degli altri pagamenti: "Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa - ha detto il premier - a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto. È ai dettagli un nuovo provvedimento con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, più rapidi, più diretti".