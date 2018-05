Riordino aree mercatali a Cerignola: entro il 30 giugno la messa a regime degli interventi previsti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“In seguito all’approvazione il 9 febbraio 2018, in Consiglio comunale del nuovo Piano del commercio su aree pubbliche e del Regolamento, sono state già avviate le procedure per: a) Il riordino e la regolamentazione del mercato settimanale del mercoledì in zona Fornaci, b) lo spostamento del mercato settimanale del venerdì da zona Fornaci a zona Dieci Fontane , c) istituzione di nuovi mercatini rionali giornalieri, aree mercatali per posteggi sparsi”.

A renderlo noto Vincenzo Specchio, Delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, che aggiunge: “Entro il 30 giugno 2018, nell’area del mercato settimanale del mercoledì in zona Fornaci saranno poste in essere le operazioni necessarie per l’attuazione delle misure previste: 1-definizione e perimetrazione dell’area di mercato 2-definizione degli stalli di posteggio compresi le migliorie e gli ampliamenti secondo il relativo bando di concessione 3-apposizione della segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli (strisce per terra) e delle aree di pertinenza 4-Verifica delle misure e dei dispositivi per la sicurezza e la viabilità 5- approntamento di presidi igienico-sanitari a disposizione per gli operatori e per i fruitori dell’area mercatale 6-regolamentazione dei sistemi di accesso alle aree mercatali per operatori e spuntisti”. A partire dal 1 luglio 2018, il SUAP e la Polizia Municipale attiveranno azioni mirate al controllo ed all’eliminazione di tentativi di abusivismo, con accertamento di violazione e conseguenti sanzioni amministrative (compreso il sequestro della merce ).