Carta d’Identità: a Foggia cambiano le modalità di pagamento per il rilascio

A partire dal mese di gennaio 2018 il rilascio della carta di identità potrà essere effettuato previa consegna di ricevuta di versamento effettuato sul conto corrente postale numero 14066716 intestato a Comune di Foggia-Servizio Tesoreria e riportante nella causale ‘Rilascio Carta d’identità’, oltre, ovviamente, alle generalità del richiedente. In alternativa sarà possibile effettuare il pagamento tramite POS (carte di credito o carte di debito). L’importo da versare per la prima emissione del documento e per il rinnovo è di 22,21 euro, mentre per il duplicato (a seguito di smarrimento o furto) è di 27,31 euro.