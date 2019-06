Il Tribunale di Foggia dà ragione al Comune di Manfredonia: "Nessun rapporto subordinato, legittime le convenzioni di tirocinio".

Così, la joint-venture FFT Fatigato Follieri Teta con gli avvocati giuslavoristi Pasquale, Michele e Maria Antonietta Fatigato ha assistito con successo ASE s.p.a., azienda in house di igiene urbana del Comune di Manfredonia, in un complesso contenzioso avente ad oggetto la richiesta di accertamento della natura subordinata della prestazione resa da 12 tirocinanti nell’ambito di un progetto di tirocinio promosso dal Comune sipontino.

Il Giudice del Lavoro di Foggia, in particolare, nel rigettare il ricorso dei dipendenti, ha ritenuto non dimostrata la natura subordinata del rapporto e, dunque, legittime le convenzioni di tirocinio, valorizzando, da un lato, la disciplina normativa dei tirocini formativi e, dall’altro, il difetto di allegazione dei presupposti della subordinazione. "L’esito della controversia aveva un rilevo fondamentale per la società - commenta Michele Fatigato - essendo numerosi i tirocini analoghi a quelli dei dipendenti ricorrenti attivati nel corso degli anni".