VIDEO | La rigenerazione urbana secondo gli studenti, in città prime prove di architettura partecipata

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, l’Istituto Giannone-Masi, ha analizzato quelle che sono le criticità del territorio ed, in particolar modo, le potenzialità non sfruttate di alcuni quartieri, presentando dei progetti di riqualificazione delle zone prese in esame, facilmente attuabili, anche grazie alla collaborazione dell’assessorato del Comune di Foggia all’urbanistica. Questa mattina, gli alunni coinvolti nel progetto, esponevano le proprie creazioni alla cittadinanza, in uno stand su corso Vittorio Emanuele II.