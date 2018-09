Il 'Gambero rosso' parla foggiano: pane, vino e rigatoni conquistano esperti e chef specializzati

L'enogastronomia made in Capitanata conquista il 'Gambero Rosso'. Nel numero di settembre la nota rivista - attraverso le parole di Emiliano Gucci - dedica uno spazio all'uva di Troia. 'Il nero (e la Puglia che non t'aspetti) tra Tavoliere e Gargano'

Il mare è all’orizzonte, verso il Golfo di Manfredonia, ma qui è il regno del Nero di Troia, in piena Capitanata, nel Tavoliere verde d’Italia intorno a Foggia. La mitologia della storia di questo territorio plasma anche l’origine di questo vitigno particolare, polposo e buccioso, dal tannino morbido. A circondare le vigne distese di verdure, olivi, cereali… Sapori decisi ed eleganti. E un vino che ha trovato la via del futuro.

Ma c'è di più. Il 'Gambero rosso' settembrino tira fuori anche la classifica dei 16 migliori rigatoni italiani di semola di grano duro. Manco a dirlo, tra i migliori spiccano quelli del Consorzio Terre di Biccari, che stravincono la prova di fuoco e di dente degli specialisti del gusto Angelo De Bianchi, chef di Gambero Rosso Academy, Sandro Masci chef, esperto e docente di analisi sensoriale, Antonio Menconi, esperto di analisi sensoriale di pane e olio, Mara Nocilla, giornalista del Gambero Rosso, Elvan Uysal, giornalista di enogastronomia.

Blind test dedicato a uno dei formati di pasta più amati, protagonista dei primi piatti della tradizione romana e di condimenti importanti, da ragù di carne e misto “scoglio”. Abbiamo messo a confronto, a prova di fuoco e di dente, i rigatoni dei più famosi pastifi ci artigianali italiani.

Gioia e soddisfazione anche per il 'Forno Sammarco' del panettiere bocconiano di San Marco in Lamis, Antonio Cera, incluso tra i fornai internazionali di ricerca e definito tra i promotori di una vera e propria 'Nuova era del pane". Dall'articolo di Livia Montagnoli e Annalisa Zordan 'Si fa presto a dire pane. La new wave italiana'