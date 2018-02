Rifiuti, l’Amiu garantisce: 1200 cassonetti nuovi e il rilancio dell’azione sul territorio

Nei prossimi giorni Foggia avrà oltre mille nuovi cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La società AMIU Puglia SpA, infatti, sta ultimando la gara d'appalto per l'acquisto di complessivi 1200 cassonetti, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati per la città, la cui distribuzione è stata programmata utilizzando un sistema CAD georeferenziato d’avanguardia che sovrintende i dati quantitativi e qualitativi necessari alla gestione e all’ottimizzazione dei servizi e della gestione dei mezzi.

L’assicurazione è stata data, mercoledì 7 febbraio scorso, dal Direttore Generale dell’AMIU Antonio Di Biase nel corso dell’incontro ufficiale avuto con la delegazione dell'Associazione Difesa Consumatori Utenti e Ambiente ADCUA Onlus, composta dal presidente Walter Antonio Mancini e dal suo stretto collaboratore Vincenzo Concilio. All’incontro, che si è svolto presso la sede foggiana dell’AMIU in C.so del Mezzogiorno, ha preso parte, anche, il dirigente dell'unità produttiva di Foggia Ambrogio Giordano.

Come certificato nel verbale della riunione, le tematiche affrontate hanno avuto all’ordine del giorno la situazione generale del servizio di igiene urbana espletato da AMIU Spa sul territorio del comune di Foggia, anticipate nella richiesta d’incontro dell’Associazione inoltrata il 22 gennaio, nella quale erano elencati i motivi ispiratori della riunione, legati ai servizi di spazzamento, raccolta, smaltimento e dell’impiantistica, ivi comprese le sollecitazioni dei cittadini monitorate dalla stessa ADCUA.

Il Direttore Generale ha anticipato all’Associazione i piani ed i programmi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e della dotazione di macchine ed attrezzature per le finalità esposte, che saranno oggetto, in particolare, di una campagna informativa da parte dell’Azienda.

Per quanto concerne la raccolta differenziata è stato presentato, alla delegazione dell’Associazione, il progetto di raccolta differenziata approvato dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), che suddivide il territorio cittadino in tre macro aree in cui verranno espletati i servizi di RD ‘porta a porta’ e quelli di prossimità con isole ecologiche di base.

Tale pianificazione tiene conto della settorizzazione del tessuto urbano, da quello compatto a quello periferico, con strade ad alto scorrimento. In più, a breve termine, verrà rivisto l’intero piano di raccolta ‘porta a porta’ già implementato al Villaggio Artigiani estendendo l’area nei limitrofi quartieri Diaz e Martucci. Per quel che concerne l’impiantistica aziendale sono in atto tutte le procedure per ottimizzare la dotazione esistente e sono stati approntati i progetti di ampliamento e revamping dell’impiantistica esistente.

Il Direttore Generale Di Biase ha confermato l’impegno personale - ed in particolare quello del Presidente Sabino Persichella e del C.d.A. - ad approntare la fase di rilancio e di potenziamento dell’intera struttura aziendale operante su Foggia.