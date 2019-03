Ricerca foggiana a Washington, su una illustre rivista scientifica: così i cani antidroga riconoscono "l'odore della paura"

Durante l'edizione dell'American Academy of Forensic Sciences (che quest'anno si è tenuta a Baltimora dal 18 al 23 febbraio, ed ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione dell'Università di Foggia), la rivista scientifica ScienceNews ha incontrato e intervistato il dott. Francesco Sessa chiedendogli di illustrare meglio principi ed esiti della sua ricerca, che punta a dimostrare come alcuni cani antidroga riescano ad annusare e riconoscere l'odore dei soggetti sotto stress: in buona sostanza, di come i cani addestrati a questo tipo di operazioni, riescano a riconoscere il cosiddetto "odore della paura".