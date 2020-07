Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sta andando bene". Foggiani e ambulanti entusiasti per la riapertura del mercato: "Ma è un po' tutto strano"

Centinaia di ingressi alla "prima" in assoluto del nuovo mercato settiminale del venerdì di via Miranda a Foggia. Scettici ma comunque contenti i foggiani, clienti e ambulanti, si sono riabbracciati dopo una chiusura forzata durata più di quattro mesi: "E' tutto nuovo", "E' bellissimo", "Stiamo andando bene", "Non si capisce nulla", "Siamo un po' disorientati", "L'unica cosa è che, avendo cambiato i posti dobbiamo girare di più"