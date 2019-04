Riapre la 'Galleria Passo del Lupo': tunnel messo in sicurezza dopo la caduta dei calcinacci

Sarà riaperta al traffico domani, giovedì 4 aprile 2019, la galleria ‘Passo del Lupo’, situata lungo la strada statale 17/Var “Variante di Volturara”, interdetta al transito dal febbraio scorso a causa della caduta di alcuni calcinacci dalla volta del tunnel, lato Campobasso.

L’impegno profuso da Anas e dall’impresa esecutrice dei lavori – che hanno operato sia in orario diurno che notturno – ha permesso di dare un ulteriore impulso alle lavorazioni, consentendo di ridurre i tempi di chiusura della galleria di circa una settimana.

L’intervento, che si è reso necessario a causa di una lesione emersa sul rivestimento della galleria, ha comportato il rinforzo strutturale della volta del tunnel tramite l’installazione di centine metalliche – prodotte e calandrate ad hoc in ragione della sagoma irregolare della galleria – e la successiva posa di calcestruzzo cementizio (spritz-beton).

L’intervento, eseguito con il rito della Somma Urgenza, per un importo di oltre 200 mila euro, è stato finalizzato al ripristino della transitabilità dell’arteria. Il collegamento, infatti, risulta strategico in quanto particolarmente fruito dalla circolazione interregionale per gli spostamenti tra Puglia, Campania e Molise.

È già stato pianificato, infine, un intervento definitivo di manutenzione straordinaria dell’intero rivestimento della galleria, che attualmente è in fase progettuale.