Foggiani al bar, il caffè torna in tazza e al bancone. Lorusso: "La paura è che le spese siano superiori alle entrate"

Le sensazioni di Matteo Lorusso, titolare del bar Maluì di piazza Cesare Battisti a Foggia: "Speriamo che ci sia effettivamente la ripresa e che le persone vengano al bar. Oggi la paura è che le spese siano superiori alle entrate perché per far si che un'attività vada avanti bisogna lavorare a pieno regime, mentre così si lavora in maniera limitata e quindi si fa più fatica, la gente non è ben predisposta ad uscire"