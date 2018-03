Bari allunga la pista in pochi giorni, mentre Foggia attende da anni. Landella a Emiliano: “Come mai?

Dalle 6 di questa mattina l'aeroporto di Bari Palese ha ripreso a decollare. Era stato chiuso il 28 febbraio scorso per l'avvio di alcuni lavori per l'allungamento della pista RWY 07/25 (da 2500 a 3mila metri) e per il restyling delle sale d'attesa. Ora può contare una nuova pista con "elevati standard di sicurezza e di efficienza operativa - spiegano da Aeroporti di Puglia in una nota - grazie anche al prolungamento (da 720 a 900 metri) del sentiero di avvicinamento luminoso “Cat. 1” per pista 07 (lato Bitonto - soglia strumentale di precisione)".

Ad annunciare la riapertura dello scalo Karol Wojtyla, era stato il 7 marzo su Twitter, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Il video, pubblicato anche sulla fan page di FoggiaToday, aveva suscitato reazioni e polemiche da parte dei foggiani: “Quel come vedere in pochi giorni abbiamo rifatto completamente la pista…” è suonato ai più come una presa per i fondelli al cospetto, invece, di una situazione, quella dell’allungamento della pista del Gino Lisa (14 milioni di euro), ancora irrisolta e stretta tra due fuochi: le ragioni del Comune di Foggia e quelle di AdP e Regione Puglia.

I lavori presso l’aeroporto pugliese, costati circa 12 milioni di euro, hanno portato la lunghezza disponibile della pista, in atterraggio, a 3mila metri, consentendo così l'arrivo a Bari degli aeromobili più grandi, dall'Airbus A380, ai Boeing 747. E’ stato potenziato, per l'occasione, il sentiero di avvicinamento luminoso che passerà dai 720 ai 900 metri. Un rinnovato asse con aiuti visivi a led che permetterà i decolli anche con visibilità scarsa. L'utilizzo di questa tecnologia, inoltre, consentirà un notevole risparmio energetico per la gestione dello scalo.



Non si è fatta attendere la risposta, dal sapore ironico e amaro, del sindaco Landella sui social: “Ho chiesto al presidente della Regione Puglia come mai la pista dell’aeroporto di Bari viene rifatta in pochi giorni mentre l’allungamento della pista del “Gino Lisa” sembra un percorso ad ostacoli. Speriamo di vedere il suo volto anche a Foggia a lavori completati”.