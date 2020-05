Ultima ora: il 18 maggio "riaprono parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti"

Con un post pubblicato su Facebook, il consigliere regionale Michele Mazzarano rende noto che sarebbe stata accolta la proposta della Puglia e di altre regioni, di riaprire al pubblico bar e ristoranti (al momento aperti solo per l'asporto). Ed anche parrucchieri ed estetisti.

La notizia arriva dopo lo "spiraglio" aperto dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: "Tra il 14 e il 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima dell'1 giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma da quel giorno è probabile che alcuni esercizi possano ripartire".

La spinta alla riapertura era arrivata anche dalla IV commissione consiliare di Foggia e, nella serata di ieri, dal presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Migliaia di parrucchieri ed estetisti rischiano in questi giorni la chiusura definitiva della propria attività. Il Governo dia loro la possibilità di riaprire dal 18 maggio, rispettando le dovute disposizioni anti-contagio, o sarà complice di un'ecatombe di intere categorie lavorative. Servono risposte immediate prima che sia troppo tardi", il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Abbiamo posto il tema delle aperture differenziate dal 18 maggio, se in queste due settimane il contagio continuerà a rallentare mi auguro ci sia una disponibilità. In Emilia Romagna stiamo pensando a come creare le condizioni di sicurezza per ripartire in anticipo". E' quanto invece ha affermato, in un'intervista a 'La Stampa', il presidente della conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini secondo il quale - appunto - se per il 18 maggio i contagi continuano a scendere bisogna anticipare le scadenze indicate riaprendo bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti.