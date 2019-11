Un convegno per aiutare cittadini e professionisti soffocati dai debiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Associazione Nazionale sul sovraindebitamento Rialziamoci Italia organizza il Convegno Istituzionale dal titolo “Esdebitazione? Opportunità da cogliere” in occasione dell’inaugurazione dell’O.C.C. Segretariato Sociale di Foggia.

L’evento si terrà il giorno 20 novembre alle ore 17, presso la Sala Convegni dell’Università Telematica Pegaso in via Leone XIII 165 a Foggia. Rialziamoci Italia è un’associazione che si prefigge l’obiettivo di diffondere e rendere accessibile la legge n. 3/2012, mettendo in relazione i soggetti sovraindebitati - privati cittadini, professionisti e imprese non comprese dalla disciplina fallimentare - con le istituzioni in grado di gestire le crisi da sovraindebitamento.

A tale scopo, l'associazione sta aprendo sul territorio nazionale diverse sedi locali, dirette emanazioni a livello territoriale dell'Associazione nazionale sotto forma di segretariati sociali, presso le quali attivare gli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) autorizzati dal Ministero di Giustizia. Ad oggi l'associazione "Rialziamoci Italia" ha ottenuto dal Ministero cinque autorizzazioni per le province di Lecce, Foggia, Olbia, Venezia e Vicenza. Entro fine 2019 saranno operative anche le sedi di Treviso, Padova, Verona e Pescara.

L’obiettivo è quello di arrivare alla costituzione di venti O.C.C. entro il 2020, così da coprire l’intero territorio nazionale.

Di seguito il programma del Convegno: • Saluti autorità presenti in sala e apertura lavori Ing. Lorenzo Perri, Responsabile Sviluppo Rialziamoci Italia • Panoramica “Legge salva – suicidi” Prof. Giuseppe Paolone, Pro Rettore Università telematica Pegaso • Sovraindebitamento di famiglie e imprese in Italia Presentazione progetto Rialziamoci Italia e OCC locali Dr. Giorgio Lorenzo, Coordinatore Nazionale Rialziamoci Italia • Le procedure previste dalla legge 3/2012 con caso pratico Avv. Francesca Cosi, Gestore in vari OCC di Rialziamoci Italia • Illustrazione – Sito web nazionale – Siti web locali – Gestionale R.L. 4.0 Ing. Lorenzo Perri, Responsabile Sviluppo Rialziamoci Italia • Presentazione associazione Rialziamoci Foggia e attività sul territorio Dr. Paolo Di Maio, Presidente Rialziamoci Italia – Foggia • Video saluti degli altri Organismi di Composizione della Crisi di Rialziamoci Italia Dr. Luca Portaluri, Gestore Rialziamoci Italia – Lecce Dr. Gianfranco Sanna, Presidente Rialziamoci Italia – Olbia Avv. Lorenzo Citron, Presidente Rialziamoci Italia – Venezia Dr.ssa. Chiara Piazzotta, Gestore Rialziamoci Italia – Vicenza • Dibattito e chiusura lavori Per ulteriori informazioni sulle attività e le iniziative dell’Associazione è possibile visitare la pagina nazionale www.rialziamoci.it e il sito web della sede di Foggia www.rialziamocifoggia.it, oppure contattando il numero verde gratuito 800-03.2012.