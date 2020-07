Foggia tira un sospiro di sollievo, per uscire dal 'Salva Enti' la strada è quella giusta: ok della Corte dei Conti al Comune

La Corte dei Conti, Sezione regionale della Puglia, promuove le azioni di riequilibrio di bilancio del Comune di Foggia. È quanto si evince dalla relazione semestrale, in cui, pur seguendo con attenzione le criticità di risanamento dell’Ente, i magistrati contabili rilevano un notevole miglioramento della situazione di cassa, una sensibile riduzione dei tempi di pagamento e dei debiti fuori bilancio, un significativo assorbimento del disavanzo.

"La Corte si riserva di verificare le criticità che ha evidenziato con il prossimo monitoraggio che terrà conto del rendiconto di gestione 2019, di prossima approvazione da parte del Consiglio comunale, ma di fatti le considerazioni espresse in quest’ultima relazione semestrale confortano il nostro difficile impegno nell’essere riusciti a ridurre enormemente il disavanzo comunale, portandolo da 58 milioni di euro del 2014 a 24 milioni nel 2019", dichiara il dirigente dei Servizi finanziari Carlo Dicesare, il quale si sta adoperando per la rimozione dell’ultimo ostacolo alla messa in sicurezza dei conti pubblici municipali e alla fuoriuscita dal tunnel del 'Salva enti': il contenzioso per il fallimento dell’ex società municipalizzata Amica.

"L’interlocuzione con gli organi del fallimento Amica è positiva e confidiamo di poter risolvere efficacemente anche questo grosso problema, riaprendo di conseguenza la strada anche alle assunzioni di cui il Comune di Foggia ha enormemente bisogno, avendo attualmente un organico sottostimato per i numerosi pensionamenti" spiega Dicesare.

"Bisogna dare merito a tutta la tecnostruttura comunale della professionalità e della diligenza con cui provvedono quotidianamente alla gestione finanziaria che oggi trova riscontro anche nella relazione semestrale della Corte dei Conti e che consente all’amministrazione comunale di continuare ad operare con fiducia nel servizio alla città" commenta l’assessore al Bilancio Antonio Bove.