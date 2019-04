Brusca frenata per il treno tram, Gatta su tutte le furie: "Ora diteci dove finiranno i 50 milioni di euro"

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, sul treno tram.“Molto candidamente, l’assessore regionale Giannini conferma l’amaro sospetto che mi ha spinto, qualche giorno fa, a depositare un’interrogazione a lui diretta (e rimasta a tutt'oggi priva di risposta!) per avere lumi sul progetto “treno-tram”, che avrebbe dovuto collegare Manfredonia-Foggia-Lucera: sulla stampa, infatti, il delegato ai Trasporti della Giunta regionale dichiara che l’opera non si realizzerà perché –dice- la tecnologia individuata non è stata ancora omologata nel nostro Paese. Il che significa che sono stati stanziati dei soldi, tanti soldi, 50 milioni di euro, per qualcosa che non si riteneva possibile realizzare. Oppure, a voler pensar male (e magari ad azzeccarci!), che si vogliano dirottare le risorse altrove.

Si tratta, purtroppo, e questa è una certezza, dell’ennesimo schiaffo alla Capitanata, che resta ai margini dell’agenda della Giunta regionale pugliese e continua a soffrire di un gravissimo deficit infrastrutturale, che mina ogni tentativo di rilancio e sviluppo economico. Oggi, quindi, vorrei sapere come saranno utilizzati quei soldi e, soprattutto, per quale territorio della nostra Regione… Non vorrei avere ragione anche sul fatto che non andranno a beneficio della provincia di Foggia. Sarebbe davvero uno sgarro imperdonabile per tutti i nostri cittadini”.