Un milione di euro per i comuni foggiani colpiti dal sisma del 2002: arrivano i fondi

Dichiarazione del presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo. “La Regione Puglia stanzia un milione di euro per il 2018 a favore dei Comuni foggiani colpiti dal terremoto del 2002. L'obiettivo è scongiurare il dissesto finanziario di questi stessi Comuni, che deriverebbe dal mancato introito dei tributi non riscossi dai cittadini negli anni successivi al sisma e non compensati dallo Stato.

Sono trascorsi più di 12 anni dal terremoto che provocò lutti e danni nell'area al confine tra la Puglia e il Molise e le amministrazioni comunali ancora devono fare i conti con le attività di ricostruzione degli immobili privati e pubblici lesionati dall'onda sismica e di ripristino.

La confusione normativa seguita ai provvedimenti di sospensione dei tributi statali e comunali ha, di fatto, impoverito i bilanci dei Comuni, che hanno dovuto sopportare anche il peso del crollo delle attività economiche e dell'ulteriore spopolamento dei centri abitati.

Raccogliendo le legittime istanze dei sindaci foggiani, la Regione Puglia ha istituito all'interno della legge di bilancio per il 2018 il 'Fondo a sostegno dei Comuni interessati dall’evento sismico 31 ottobre 2002' e, il 24 ottobre, la Giunta ha stanziato un milione di euro a favore dei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o calamità naturale. Una misura finanziaria di sostegno ai Comuni, che si tradurrà in benefici per i cittadini segnati da quel drammatico evento”.