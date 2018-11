La scuola regionale di polizia locale a Foggia?

“Abbiamo discusso in Commissione dello schema di regolamento per la scuola regionale di Polizia locale, in attuazione della L.R. 37 del 2011, alla presenza dell’assessore regionale Nunziante, a cui ho trasferito una relazione con delle modifiche che ritengo necessarie e che, in un clima di proficua collaborazione, cercherà - almeno questo è l'auspicio- di applicare al testo prima dell’approvazione definitiva in Giunta.

In particolare, all’art 1 si prevede che le sedi operative della Scuola siano modulate in base alla allocazione delle sedi delle Corti d’Appello. Ciò potrebbe avere una logica di coerenza, ma non per territori che, come quello foggiano, hanno particolari caratteristiche orografiche, difficoltà nei collegamenti e carenze di infrastrutture viarie: sarebbe a dir poco complicato per gli agenti della polizia locale di Capitanata assicurare la frequenza, per più giorni consecutivi, alle lezioni a Bari.

So, a tal proposito, che il Comando della Polizia Locale di Foggia sarebbe disponibile ad attivarsi per individuare una sede nel territorio, alternativa a Bari. Ho richiesto, inoltre, un impegno per dare il giusto riconoscimento al Comando del capoluogo della Capitanata, per consentire allo stesso di poter prendere parte alle decisioni anche su importanti questioni. Diversamente sarebbe una marginalizzazione ingiustificata, specie considerando che la Polizia Locale del capoluogo serve un bacino di oltre 150 mila abitanti”