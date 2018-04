Sul personale sanitario Emiliano garantisce: "La stabilizzazione dei precari è una priorità"

In vista degli incontri convocati per domani 4 aprile per discutere tra struttura tecnica regionale e sindacati sulle tematiche della stabilizzazione del personale sanitario pugliese, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, conferma con una nota che “la stabilizzazione del personale sanitario regionale è prioritaria per il Governo regionale e l’incontro di domani tra la struttura tecnica del Dipartimento Salute e i sindacati sarà un passo decisivo per l’avvio delle procedure”.

Infatti domani si discuterà anche del cronoprogramma di stabilizzazione per le aziende e gli enti. La struttura tecnica regionale è al lavoro con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per definire il percorso, che ha come passaggio immediato la definizione degli elenchi degli aventi diritto alla stabilizzazione. Da subito si avvieranno gli atti necessari per l’inserimento del personale nelle strutture, attraverso la approvazione ultimativa delle dotazioni organiche, preliminare alla definitiva stabilizzazione del personale precario.