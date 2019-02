L'investimento di Ronaldo sul Gargano è una fake news, lo dice Michele Emiliano: "Danno di immagine planetario"

“La notizia che il giocatore di calcio Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, abbia mai avuto intenzione di investire in Puglia è una fake news. Come ovviamente è una fake news che abbia rinunciato a tale investimento a causa della burocrazia. Tale circostanza non risulta assolutamente a nessuno degli uffici della Regione Puglia. Una fake news che rischia di danneggiare la Puglia ingiustamente”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla notizia di mancati investimenti da parte di Cristiano Ronaldo sul Gargano per colpa della burocrazia diffusa dal delegato al turismo di Confindustria oggi dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno (e che aveva messo in allarme anche due consiglieri regionali, Nino Marmo e Giandiego Gatta).

“La Puglia è stata la prima regione italiana ad adottare il Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) che ha avuto la funzione rilevante di tutelare la bellezza della regione, elemento fondamentale dell’attrazione turistica della stessa - spiega Emiliano - È chiaro che il Pptr costituisce una regola urbanistica, paesaggistica ed edilizia, e quindi indirizza gli investimenti turistici verso il rispetto del paesaggio, dell’ambiente e del carico urbanistico. Non ci risulta che lo stesso abbia impedito sino ad oggi l’adeguato sviluppo delle strutture turistiche.

Spiace che Confindustria Puglia abbia generato, probabilmente senza volerlo, un danno di immagine planetario che non aveva nessuna ragione concreta di essere prodotto in danno di tutti gli operatori turistici della Regione. Tanto per ripristinare la corretta informazione ed elidere questa fake news, senza alcun fondamento di verità, che speriamo non continui a girare. Se Ronaldo come chiunque altro volesse effettuare investimenti in Puglia, la Regione è a loro disposizione”.