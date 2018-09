Una "iniezione" per la rete dei Laboratori Urbani Pugliesi: in arrivo 5milioni di euro

Un’iniezione di 5 milioni di euro nella rete dei laboratori urbani pugliesi. Serviranno a potenziare gli spazi e le attività di ben 35 realtà diffuse in tutte le sei province pugliesi, 5 in Capitanata. E si tratta di Biccari, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Troia. “Abbiamo voluto incrementare la dotazione del budget per i laboratori urbani – spiega l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Raffaele Piemontese – in modo da completare le azioni per irrobustire una rete ormai storica e per lanciarci nella nuovissima fase che sarà aperta con il bando ‘Luoghi comuni’ di cui è imminente l’uscita”.

Oltre due milioni di euro ai giovani, 450mila alla provincia di Foggia: ci sono Biccari, San Nicandro e Troia

Complessivamente, le risorse mobilitate sulla sub-azione 9.14 del PO FESR 2014-2020, dedicata agli “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con azioni di animazione sociale e partecipazione giovanile“, salgono a circa 12 milioni di euro. A partire dal 2016, hanno consentito 85 interventi per potenziare gli spazi esistenti dei Laboratori urbani e per arrivare a certificarne la qualità in termini di accessibilità, vitalità, sostenibilità economica e vocazione all’inclusione sociale. Un’azione delle Politiche giovanili pugliesi che è stata destinataria di importanti riconoscimenti nazionali ed europei, ultimo tra i quali l’inserimento degli spazi per i giovani pugliesi tra le best practice europee all’interno dello studio “Taking the future into their own hands”, pubblicato dalla Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione Europea.