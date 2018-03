Psr Puglia: ecco le graduatorie per le attività 'Extra Agricole' e per i Giovani agricoltori

Pubblicate le graduatorie della misura dedicata agli investimenti in attività extra agricole, la 6.4 del PSR Puglia 2014-2020, e del Pacchetto giovani, per il primo insediamento degli under 40 in agricoltura. “Le graduatorie sono disponibili sul portale regionale dedicato del PSR Puglia. Si tratta – rende noto l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia - dei tanto attesi provvedimenti di due delle misure più importanti del nostro Programma di sviluppo rurale. Ad essi seguiranno tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti di ammissibilità, fase propedeutica all’invito ai giovani ad insediarsi e all’ammissione ai finanziamenti”.