Gestione delle emergenze in ambito ferroviario, Foggia 'scuola' per 100 volontari di protezione civile

Gruppo Ferrovie dello Stato e Protezione Civile insieme per una maggiore gestione delle emergenze. Oltre 100 volontari si sono dati appuntamento, ieri, a Foggia, per uno degli incontri formativi che, in linea con quanto previsto dalla convenzione fra Gruppo FS e Protezione Civile, sono periodicamente proposti con l’obiettivo di far conoscere il mondo ferroviario ai volontari delle associazioni territoriali di protezione civile.

Giornate formative nelle quali vengono illustrate le caratteristiche dell’ambiente ferroviario attraverso la descrizione dei processi di gestione, coordinamento e assistenza alle persone attivati in caso di emergenze dovute a eventi calamitosi, condizioni meteo avverse o in seguito a provvedimenti specifici disposti dalle autorità. Inoltre, l’attività prevede che i partecipanti siano portati sul campo per apprendere, dal personale qualificato del Gruppo FS, come operare in sicurezza negli impianti ferroviari.

L’incontro di ieri si è tenuto nella Sala Consiliare della Provincia di Foggia, con la partecipazione di circa 100 volontari e funzionari di protezione civile giunti dalle Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. La parte teorica si è tenuta in aula, mentre l’addestramento pratico si è svolto nello scalo ferroviario della stazione di Foggia. A coordinare le attività didattiche e pratiche il personale di Protezione Aziendale del Gruppo FS insieme ai funzionari della Protezione Civile Regionale, al personale della Direzione Territoriale Produzione RFI di Bari e della Direzione Trenitalia Regionale Puglia.