Michele Emiliano sui Monti Dauni, la culla del grano di qualità: “La Regione sostiene i prodotti italiani e pugliesi”

“Il solstizio d'estate è quella festa del raccolto che esiste in tutte le civiltà contadine e anche qui è importantissima. Fare un mulino nel pieno dell'area dei Monti Dauni e nel pieno dell'area coltivata, a distanza dai mezzi di comunicazione di massa, dalle autostrade, dai porti, dalle Ferrovie, poteva sembrare una pazzia.

Invece in questo modo il Mulino ha sostenuto i produttori di grano italiano di qualità, ha sostenuto l'agricoltura di precisione, qui siamo in grado di molire indicando il campo dal quale viene il grano e il produttore.

Il gestore del Mulino, lo sa bene perché vede dove sta il campo e certifica la filiera della produzione. Una cosa così il grano che viene da oltreoceano e che costa molto meno, ad esempio, non se lo può permettere: loro hanno una ruota che gira, produce farina della quale non sanno dirti nulla. Una cosa preoccupante.

Ed è questa la ragione per la quale noi spingiamo per la biodiversità, spingiamo per continuare a seminare tutte le specie di grani italiani e pugliesi ed è anche la ragione per la quale sono venuto qui a ringraziare tutta la famiglia che ha fatto questo sforzo, di generazione in generazione, di costruire questo mulino. Un grazie che arriva da tutta la comunità, perché la Festa del grano non è la festa di un'azienda, è la festa di una comunità. Qui ci sono tutti i Sindaci e i cittadini e sono felice, da Presidente della Regione, di condividere questo momento con spirito di servizio e con lo stesso amore per la Puglia e la Capitanata che ci unisce”: sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che questa mattina ha partecipato, tra Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, alla Festa del Grano. Un evento organizzato dal Molino De Vita, che fornisce semola di grano duro ai più rinomati pastifici di Gragnano.

Il presidente trascorrerà l’intera giornata nella Provincia di Foggia. Il primo appuntamento è stato a San Marco Lacatola dove ha inaugurato “Il Rifugio del Pellicano” nel cuore del bosco di San Cristoforo. Nel pomeriggio, invece, si trasferirà sul Gargano, a San Giovanni Rotondo, per il raduno nazionale della Protezione Civile.