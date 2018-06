La Puglia sbarca a Dubai: oltre 130 incontri d'affari tra imprenditori pugliesi e investitori emirati

Ha avuto inizio ieri, 26 giugno, la missione istituzionale e imprenditoriale della Regione Puglia a Dubai per presentare le opportunità di investimento in Puglia e creare opportunità commerciali per le imprese pugliesi. Dopo i saluti del console italiano a Dubai, i dirigenti della Regione hanno illustrato agli imprenditori emirati intervenuti i fattori di attrattività del sistema regionale e le opportunità d'investimento in Puglia; sono stati, inoltre, illustrati gli incentivi a disposizione delle imprese che intendano investire sul territorio pugliese. A seguire si sono svolti gli incontri business to business tra le imprese pugliesi e gli imprenditori emirati: ciascuna impresa ha svolto una media di nove incontri con imprenditori individuati gettando le basi concrete per instaurare rapporti commerciali e joint venture.

In questo modo le imprese pugliesi hanno tenuto complessivamente oltre 130 incontri d'affari altamente qualificati con investitori, stakeholders ed operatori economici emirati. In serata la missione, organizzata dalle sezioni regionali competitività, internazionalizzazione ed energia nonché da Puglia Sviluppo con il supporto tecnico della società di consulenza Di Francia Advisors, è proseguita con l'incontro della comunità d'affari italiana a Dubai, alla presenza dell'ambasciatore di Italia degli emirati arabi uniti Liborio Stellino e il direttore dell'ufficio di Dubai di Ice Agenzia Gianpaolo Bruno. Le opportunità di investimento in Puglia sono state particolarmente apprezzate dalla comunità d'affari a Dubai, che si è mostrata disponibile a mettere in atto ogni sforzo per favorire la collaborazione bilaterale tra Puglia e EAU. Inoltre, l'autorità portuale di Taranto, rappresentata dal presidente e dal segretario generale, ha incontrato DP world che gestisce ben 78 strutture portuali e piattaforme logistiche in 45 Paesi nel mondo ma soprattutto ha sviluppato la Jebel ali free zone, una zona franca che sorge tutta intorno al porto di Dubai, il più importante del medio oriente. Si è parlato di strategie ed interessi comuni e della possibilità di avviare una collaborazione volta allo scopo di rilanciare il porto di Taranto come scalo essenziale e centrale nel mediterraneo. DP world ha mostrato interesse per le nuove strutture del porto e per i progetti di ulteriore sviluppo che possono attrarre una parte consistente dei traffici sulla rotta Gibilterra/Suez e non solo. La regione Puglia ha espresso l'intenzione di supportare gli obiettivi traguardati dalla possibile collaborazione fra Puglia e Emirati Arabi attraverso gli interventi riguardanti la ZES, le infrastrutture e gli incentivi alle imprese. L'incontro si è aggiornato a breve per l'approfondimento delle modalità di realizzazione di progetti comuni con un esplicito invito agli imprenditori emiratini ad effettuare una missione conoscitiva in Puglia.

Il viceresidente con delega allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, ha espresso vivo compiacimento per i risultati comunicatigli dalla delegazione in missione a Dubai e ha dichiarato: "Questo è il modo giusto di allargare gli orizzonti economici della nostra regione, coniugando sempre all'accompagnamento delle imprese nei nuovi mercati, la ricerca di investitori ai quali mostrare l'attrattività dei nostri territori sul piano industriale. Sono compiaciuto del modo di operare dei nostri dirigenti perché stanno facendo un lavoro egregio moltiplicando continuamente le occasioni di business per le imprese pugliesi e valorizzando in modo concreto le possibilità dei nostri territori di attrarre investimenti stranieri".