Criminalità in Puglia: il contributo di don Ciotti al testo unico della legalità

Il presidente dell’associazione 'Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie', don Luigi Ciotti, e i referenti dell’associazione nazionale 'Familiari vittime di mafia', Daniela Marcone (referente nazionale) e Alessandro Tedesco (referente regionale), questa mattina sono stati auditi in commissione consiliare di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, per dare il loro contributo alla stesura del testo di legge unico della Regione Puglia sulla legalità e l’antimafia sociale.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi relativi allo studio sull’impatto della criminalità comune ed organizzata sul territorio pugliese e la necessità di rafforzare la promozione della cultura della legalità nell’ambito della collaborazione nella promozione della “Giornata dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” prevista per il 21 marzo prossimo. La giornata dedicata alla massima sensibilizzazione sul tema dell’antimafia, si terrà a Foggia, così come annunciato dalla presidente della Commissione.

Don Luigi Ciotti ha ricordato l’importanza dell’impegno che rende grandi, perché non bisogna pensare che tocca sempre a altri. Secondo il presidente di Libera, la responsabilità deve essere dei cittadini e della politica che nasce per governare le città all’etica, nasce come servizio per il bene comune. Don Ciotti chiede chiarezza alla comunità e impegno verso la legalità, quella legalità che ci hanno rubato, che hanno svuotato del sui significato profondo, quella legalità come strumento per raggiungere dei valori.

Proseguendo nel suo intervento Don Ciotti ha sottolineato il ruolo di Libera, associazione apolitica ed apartitica ed ha ricordato come il 21 marzo sia una giornata che nasce dal dovere verso coloro che hanno perso la vita. Ai lavori della Commissione ha partecipato anche Il presidente della Regione Puglia il quale nel suo intervento ha annunciato l’intendimento della Giunta di istituire una struttura permanente che possa continuare il lavoro intrapreso da Stefano Fumarulo (il dirigente del settore delle politiche per le migrazioni e l’antimafia sociale, morto prematuramente). Dal vicepresidente del Consiglio è stato espresso il ringraziamento a don Ciotti e la condivisione piena del progetto del Governo della Regione Puglia sul tema della legalità.

Ha dichiarato la presidente della Commissione Rosa Barone: "Proseguono le audizioni per garantire alla Regione un testo unico sulla legalità che sia realmente esaustivo ed efficace. Siamo onorati come commissione di poter ricevere don Luigi Ciotti così come gli altri rappresentanti e siamo lieti che possano dare il loro contributo ai lavori che stiamo portando avanti. A loro abbiamo chiesto in che modo possiamo intervenire per agevolare il lavoro di chi, tutti i giorni, opera sul territorio per diffondere la cultura della legalità e per offrire un appoggio concreto ai familiari delle vittime di mafia.” Don Ciotti è in Puglia per organizzare la giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia che si terrà il 21 marzo. La Presidente Barone ribadisce il sostegno della commissione all’iniziativa.