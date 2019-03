36 milioni alla Capitanata contro il dissesto idrogeologico, 12 interventi: dalla Piana di Peschici al centro di Carpino

“La Regione Puglia non si ferma e continua a promuovere e finanziare opere contro il dissesto idrogeologico. In particolare ci è stata comunicata la conclusione dell’iter istruttorio per 21 interventi relativi a questa tipologia per 100 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014/2020. Le province coinvolte sono quelle di Foggia con 12 interventi, di Bari con 6 interventi, della BT con 2 interventi e di Lecce con 1 intervento”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Giovanni Giannini, annunciando il finanziamento di altri 21 interventi in Puglia contro il dissesto idrogeologico. I comuni interessati sono San Giovanni Rotondo, Peschici, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle san Vito, San Severo, Apricena, Carpino, Foggia, Volturara Appula e Rodi Garganico per la provincia di Foggia, Andria e Barletta per la BT, Bari, Bitritto, Binetto, Giovinazzo, Modugno, Molfetta e Triggiano per la provincia di Bari e Casarano per Lecce.

“Ora, i nostri uffici – ha continuato Giannini - oltre ad avvisare i sindaci dei 21 comuni interessati, hanno trasmesso al Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, tutti i progetti perché possa procedere e curarne l’attuazione”.

“Tra i 21 progetti – ha sottolineato Giannini - ricordiamo 2 progetti relativi alla mitigazione del rischio idraulico del canale Ciappetta/Camaggio, il primo che riguarda il comune di Barletta, per il tratto da completare dalla Statale 16 bis alla statale 170 per un importo di 10 milioni 371mila euro, e il secondo che riguarda il comune di Andria, per la conservazione statica del tratto tombato e la sistemazione fino al canale deviatore per un importo di 9 milioni 383mila di euro. Nel comune di Molfetta partiranno invece gli interventi di salvaguardia idraulica nella zona ASI per un importo di 13 milioni e 361mila euro e di mitigazione del rischio idraulico dell’area PIP per un importo di 13 milioni e 136mila euro. Poi ad esempio ci sono oltre 8 milioni di euro per la messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici (Canale Ulse) e oltre 2 milioni per il centro abitato di Carpino. Questo ulteriore passo in avanti - ha concluso Giannini - per la tutela dei nostri territori e delle nostre popolazioni dimostra quanto siano importanti solamente i fatti concreti e realizzati e non invece le troppe frottole mal raccontate”.

I progetti finanziati in Capitanata

1) Progetto per la difesa idraulica del territorio comunale - Lotto A San Giovanni Rotondo € 4.867.000,00

2)Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - Canale Ulse Peschici € 8.593.000,00

3) Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona valle Celone Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle di San Vito € 3.457.000,00

4) Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla S.P. 109 San Severo-Lucera - I lotto San Severo € 3.050.000,00

5) Interventi di mitigazione del rischio idraulico strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi) Rodi Garganico € 1.087.000,00

6) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico area a nord del centro abitato - I Lotto Apricena € 2.252.000,00

7) Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino Carpino € 2.074.000,00

8)Progetto preliminare della sistemazione idraulica del tratto terminale del Canale Pincio Rodi Garganico € 2.222.000,00

9) Adeguamento funzionale idraulico struttura viaria svincolo dalla S.S.17 Volturara Appula € 3.852.000,00

10) Interventi di sistemazione idraulica del canale Santa Giusta Foggia € 6.914.000,00

Con delibera della Giunta Regionale n. 1202 del 28/07/2017 è stato approvato l'elenco degli interventi da finanziare con queste risorse FSC 2014-2020 e, successivamente, l'elenco di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM in data 01/08/2017. Tali interventi, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati sottoposti al parere preventivo di ammissibilità della competente Autorità di Distretto ed all'istruttoria tecnico-documentale a cura della suddetta Direzione Generale del MATTM.

Dal 01/08/2017, solo in data 11/03/2019 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato alla Regione Puglia la conclusione positiva dell'iter istruttorio relativo ai suddetti interventi contro il dissesto idrogeologico già finanziati con le risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.