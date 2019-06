La Regione Puglia boccia i parchi eolici nel Foggiano: "Giudizio negativo sulla compatibilità ambientale"

La Regione Puglia boccia il progetto di un parco eolico nel Foggiano e relative opere di connessione. Questa mattina, durante i lavori di Giunta, è stato espresso, per quanto di competenza regionale, giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Sul tavolo, l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Bovino, e relative opere di connessione da realizzare nei comuni di Deliceto e Castelluccio dei Sauri. Il progetto è proposto dalla società Winderg S.r.l., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti.