Rischio tagli per l'Ataf di Foggia, De Leonardis allarmato: "L'assessore Giannini chiarisca"

“Sono preoccupato per la notizia, rilanciata dalle organizzazioni sindacali di categoria, della presunta, annunciata volontà da parte dell’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia di operare una drastica riduzione dei chilometri attualmente corrisposti all’Ataf di Foggia". Così il consigliere regionale Giannicola de Leonardis sul rischio che va stagliandosi nelle ultime settimane. "Una decisione che, inevitabilmente, avrebbe pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali (colpendo in particolare gli autisti) e sulla quantità e qualità dei servizi erogati. Per questo auspico un chiarimento in tempi rapidi da parte dell’assessore Giannini, e dei vertici aziendali, per entrare nei contenuti, nei dettagli e nelle ragioni di un cambio di programmazione in un ambito delicato e strategico come il trasporto pubblico locale, che interessa ogni giorno migliaia di persone, e deve tenere nella dovuta considerazione molteplici fattori e riflessi sull’utenza e le comunità interessate”.

