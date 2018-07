Protezione Civile regionale: 7,5 milioni di euro per il nuovo centro strategico al 'Gino Lisa'

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza gli artt. 7, 8 e 9 del ddl relativo all’“Assestamento e variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 e pluriennale 2018-2020”. 800mila euro è la dotazione finanziaria per il prossimo triennio per assicurare il sistema di allerta di protezione civile, attraverso il mantenimento in piena efficienza delle attrezzature tecnologiche di gestione e della sala dedicata alle attività del Centro Funzionale, delle stazioni periferiche di monitoraggio, sorveglianza e telecomunicazioni delle rete territoriale meteo pluviale. In tema di trasporto pubblico locale confermate le risorse in favore degli enti locali per i contratti di servizio in scadenza sino al 30 giugno 2020. Gli oneri rivenienti ammontano a 37,2 milioni.

Confermato il ruolo strategico della Protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, traffico di linea e charter per l’aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia. Per questo è stata modificata la L.R. n. 16/2008 (Piano regionale dei trasporti), la 7/2014 (Sezione regionale Protezione civile), conferendo alla infrastruttura aeroportuale di Capitanata la destinazione di centro strategico con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni per il 2019 e di 5 mln per il 2020.