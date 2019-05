In arrivo 45mila euro per la Corsa dei Buoi, gli animalisti a Emiliano: "Non finanziare manifestazioni di violenza"

"Soldi pubblici per sostenere una corsa con bastonate e colpi di pungolo". Gli animalisti non ci stanno e il Comitato Europeo Difesa Animali Onlus chiede alla Regione Puglia (erogatrice dei fondi) di tornare sui suoi passi. Il riferimento è alla Corsa dei buoi di Chieuti che, nel 2018, è stata protagonista di un incidente mortale che l'ha negativamente portata alla ribalta nazionale.

"Quest'anno non si è tenuta per una questione di sicurezza, non essendo stati trovati soldi a sufficienza per garantirla", spiega Francesco Fortinguerra portavoce del Comitato. "Stando a quanto dichiarato il sindaco di Chieuti, arriveranno ben 45.000 euro dalla Regione ed in effetti, seppur non erogati, il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 5 maggio ne fa menzione, a dimostrazione che l'iter è cominciato".

"Abbiamo quindi scritto - dichiarano Fortinguerra e Roberto Tomasi responsabile del Notiziario Animalista - una lettera aperta al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta regionale per evidenziare cosa comporta questa corsa, oggetto fra l'altro di numerosi avvisi di garanzia dalla Procura di Foggia, anche a seguito di esposti delle associazioni. Esemplare in tal senso il filmato della partenza postato in rete dagli stessi Carrieri, quindi non tacciabile di faziosità animalista".

"In esso - spiegano - si vede con chiarezza come vengono colpiti a suon di bastonate e con il pungolo acuminato i buoi, costretti a correre spinti dalla paura e soprattutto dalla sofferenza. Tale trattamento risulta del tutto corretto per il Sindaco di Chieuti, che lo definisce (citiamo) 'una manovra - del tutto lecita - finalizzata a consentire ai buoi di seguire un determinato percorso e porre in essere una specifica manovra'; peraltro, nessuno degli altri sindaci dei paesi in cui si corrono le Carresi ha ritenuto ci sia nulla da obiettare in tal senso".

"Del tutto lecita, ma sicuramente imbarazzante, visto che il video originale risulta ora completamente censurato in questa parte. Gli stessi Servizi veterinari competenti hanno dichiarato di essere sempre stati contrari all'utilizzo dei pungoli. È nostra intenzione, assieme a molte altre associazioni, rendere noto anche a livello di Parlamento europeo quanto accade nelle Carresi, affinché si sappia anche come vengono spesi soldi pubblici in Molise e Puglia e possano valutare adeguatamente che tipo di 'manifestazioni culturali'" sono finanziate".

"Ci siamo appellati in particolare al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano affinché si rivolga ai colleghi magistrati della Procura di Foggia per informarsi e sia quindi in grado di valutare l'opportunità, assieme a tutta la Giunta e al Consiglio regionale, di evitare che vengano erogati i fondi impegnati per una manifestazione in cui si considera perfettamente regolare trattare in modo così aggressivo animali simbolo di mansuetudine".