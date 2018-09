Reiterati e gravi episodi di violenza al personale del 118. Congedo: "Riconoscere l'indennità di rischio"

Di fronte al protrarsi di reiterati e gravi episodi di violenza e aggressione al personale del Pronto Soccorso e del 118 - non ultimo quello avvenuto all'ospedale di Cerignola - Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d'Italia Puglia, chiede al governatore ed assessore alla Sanità Michele Emiliano di rivolgersi al Prefetto per essere ascoltato e di inserire nell'odg della prossima seduta utile del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica la questione della tutela degli operatori del 118 e del Pronto soccorso. "La scontata solidarietà non basta più: servono provvedimenti e misure urgenti sia sotto il profilo della sicurezza personale sia di quella professionale, riconoscimento ormai improcrastinabile. A tal proposito chiedo che il presidente della Regione ponga al Governo nazionale la situazione di questi operatori che lavorano in condizioni difficili sulla trincea dell'emergenza-urgenza affinché venga loro riconosciuta l'indennità di rischio"