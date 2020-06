Niente tasse per chi si trasferisce in una università pugliese: così la Regione dà una mano alle famiglie dei fuorisede

Gli studenti iscritti ad un ateneo fuori regione nell'anno accademico 2019-2020 che decideranno di trasferirsi in una università pugliese non pagheranno la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le tasse universitarie.

La misura, varata dalla Regione Puglia, è a sportello, quindi le domande saranno valutate in ordine di arrivo. "Un modo concreto - ha affermato il presidente Michele Emiliano - per aiutare quelle famiglie che, a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, sono in difficoltà nel sostenere gli studi dei loro figli fuori regione".

Il governatore ricorda che la Puglia è una delle poche regioni in Italia che garantisce una copertura al 100% delle borse di studio Adisu anche per l’anno 2020/2021 per tutti gli studenti idonei, iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori musicali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione ha integrato a 12 milioni di euro la copertura finanziaria totale delle borse di studio Adisu da destinare a tutti gli aventi diritto anche per il prossimo anno accademico e, stanziando 4,5 milioni di euro, ha previsto un bonus di 500 euro per ogni studente in condizione di fragilità economica, in modo da supportare la didattica a distanza. "Siamo concretamente al fianco degli studenti pugliesi e delle loro famiglie", ha concluso Emiliano.