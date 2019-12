Lavori in corso al 'Gino Lisa', Foggia vuole volare: scatta la petizione per 'accaparrarsi' voli di linea e low-cost

I lavori per l'allungamento della pista del Gino Lisa sono finalmente partiti. Ma dopo anni di attese e, illusioni, i foggiani non vogliono perdere altro tempo. E così provano ad ottimizzare i tempi, chiedendo al Governatore della Puglia di avviare già le trattative con le compagnie aeree (di linea e low cost) che potrebbero volare da e per Foggia.

Scatta così la raccolta firme "Vogliamo subito i voli al termine dell'allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia" sulla nota piattaforma Change.org alla quale, in breve tempo, hanno aderito circa 400 persone. "Egregio Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, noi cittadini siamo contenti di vedere finalmente in realizzazione l'allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia, un'opera che chiediamo ed attendiamo da molto tempo, più di dieci anni ormai, e che metterà in condizioni il nostro aeroporto di essere realmente sul mercato e di far atterrare gli aeromobili più comuni utilizzati dalle compagnie aeree", si legge nella descrizione della petizione.

"Ci accodiamo all'appello già lanciato da Vola Gino Lisa e da Mondo Gino Lisa di attivarsi, sin da ora, attraverso la società Aeroporti di Puglia e di contattare le compagnie aeree per programmare i nuovi voli dal "nuovo" Gino Lisa, in concomitanza del termine dei lavori. Siamo infatti consci che le imprese aeree hanno bisogno di molti mesi per programmare i nuovi operativi, pertanto non vogliamo che si accumuli altro ritardo al termine delle opere in corso, ma vogliamo che si arrivi pronti a volare per quella data, così come è sempre stato fatto per Bari e Brindisi".

"Siamo interessati a volare con compagnie low cost come EasyJet, Volotea, Vueling, EuroWings, WizzAir e Ryanair ma anche di quelle di linea come, ad esempio, Alitalia e di debuttare verso destinazioni di nostro maggiore interesse, come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma, Palermo, Catania ma ancheLondra, Parigi e Berlino. Glielo chiediamo esplicitamente! Questo è il corretto inizio! Siamo sicuri che il Gino Lisa dimostrerà finalmente il suo vero mercato e conoscerà anche nuovi collegamenti nel successivo futuro. Confidiamo in Lei, confidiamo nella Sua parola dataci in più di un'occasione, confidiamo nella Sua proattività e siamo sicuri che si attiverà subito per quanto Le stiamo pubblicamente chiedendo".