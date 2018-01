Dalla Provincia 15 milioni di euro per le strade dei Monti Dauni

In riferimento al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 "Piano per la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni", sono stati trasmessi alla Regione Puglia i progetti esecutivi ed i relativi atti di approvazione degli interventi sulle strade provinciali, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (entro quest'anno la cantierizzazione delle opere), così di seguito descritti:



1) S.P. 130 Lucera-Alberona-Roseto €. 3.000.000,00;

2) S.P. 125 Ponte Celone-Ponte Lucifero €. 1.500.000,00;

3) S.P. 121 Ponte Bovino-Panni €. 1.000.000,00;

4) S.P. 8 Lucera - Sculgola €. 500.000,00;

5) S.P. 122 Bovino-Deliceto €, 600.000,00;

6) S.P. 134 Volturino-Crocella Di Motta €. 1.500.000,00;

7) S.P. 139 Bovino-Accadia €. 1.000.000,00;

8) S.P. 100 Varco Di Accadia €. 1.000.000,00;

9) S.P. 115 Troiana €. 1.500.000,00;

10)S.P. 99 st. Ascoli-Candela-Rocchetta €. 1.000.000,00;

11)S.P.126 Di Celle San Vito €. 500.000,00;

12)S.P. 5 Lucera-Ponte Fortore €. 1.100.000,00;

13)S.P.10 Torremaggiore-Casalvecchio €. 400.000,00;

14)S.P.91 Dell’ofanto €.400.000,00.