La Provincia non dimentica i Monti Dauni: a breve il secondo lotto dei lavori sulla SP 130 Lucera - Alberona - Roseto

"La Provincia di Foggia non dimentica la Roseto Valfortore. Nella giornata di ieri, ho incontrato la collega Lucilla Parisi, sindaco di Roseto Valfortore, con una delegazione di cittadini, tra i quali l’on. Elena Gentile, cittadino onorario di Roseto. Con loro abbiamo affrontato il problema della viabilità, in particolare della strada provinciale 130, un'arteria che si estende per oltre 45 km, che collega Lucera - Alberona- Roseto e prosegue verso Castelfranco in Miscano, in Provincia di Benevento".

Così il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che annuncia: "Su questa strada sono in corso già dei lavori per un primo lotto di €3.000.000,00, un secondo lotto di €3.500.000,00 sarà appaltato a breve. Ma necessita intervenire sul tratto che da Roseto conduce al confine e su alcuni ponti che destano serie preoccupazioni".

"Con il Dirigente Bux della Provincia, già da tempo stiamo lavorando per risolvere queste criticità, con l’elaborazione di progetti e per il reperimento di finanziamenti. Ho comunicato, altresì, che saranno appaltati a breve altri due progetti, di un milione di euro ciascuno, che interessano la SP 128 Faeto-Contrada Sterparo e la SP 129 Biccari- Roseto. Anche sui ponti conto che si possa intervenire a breve. È stata una lunga e faticosa giornata di incontri, ma sono contento quando la politica è al servizio dei cittadini".