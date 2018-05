Servizio civile, la Regione approva il progetto ‘Cerignola Bene Comune’: 6 i giovani impegnati

Lo scorso 25 maggio la commissione della Regione Puglia ha emesso le graduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale pervenuti dai comuni partecipanti al bando. Il Comune di Cerignola ha presentato 4 progetti redatti dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e Sport e Politiche Sociali e del Lavoro che sono risultati approvati con pieno punteggio. "’Cerignola bene comune’ è uno dei 4 progetti di Servizio Civile approvati dalla Regione Puglia. Dopo anni, il Comune di Cerignola avrà un progetto di servizio civile interamente dedicato alle politiche giovanili”, ha dichiarato Carlo Dercole, Assessore alle Politiche Giovanili e Sport dichiara.

I Volontari che opereranno per la realizzazione del progetto saranno 6 e, nel corso dell’esperienza che durerà un anno, saranno impegnati all’interno di “Piazza delle Culture” e dell’Assessorato per "mappatura" del territorio e per la programmazione di una lunga serie di attività culturali e ricreative.

“Sono pienamente soddisfatto del risultato raggiunto – ha aggiunto Dercole – in quanto il progetto presentato ha ottenuto il punteggia più elevato. Ringrazio di vero cuore tutti i giovani professionisti che hanno contribuito nella stesura del progetto volto a dare vitalità e innovazione nella programmazione degli eventi e, in particolar modo, a creare opportunità lavorative e curricolari ai giovani della nostra Città. A breve sarà pubblicato il bando per la presentazione delle iscrizioni alla selezione che saranno valutate da una commissione tecnica per la scelta dei 6 volontari”.