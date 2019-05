Ecco il progetto definitivo per il restyling del Liceo 'Virgilio' di Vico del Gargano

Con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, è stato approvato il progetto definitivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna, aule e palestra dell’Istituto Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano”.

“E’ un’ottima notizia”, ha commentato Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano. “In questo modo, ci avviamo a completare la programmazione per quanto riguarda manutenzione, funzionalità e ammodernamento degli istituti scolastici vichesi”, ha aggiunto il primo cittadino. Con gli interventi previsti, sarà ultimato il completamento funzionale del plesso, finalizzato al potenziamento del confort degli spazi posti al primo piano della palestra. I lavori, inoltre, miglioreranno la fruizione delle aree comuni esterne, attraverso il potenziamento della viabilità carrabile e pedonale, con la realizzazione di nuove recinzioni perimetrali e ingressi carrabili e pedonali di affaccio sulla strada comunale.

L’ammontare complessivo dell’investimento per il completamento dei lavori è pari a circa 130mila euro.

UNA SCUOLA D’ECCELLENZA. “Il Liceo Publio Virgilio Marone è un’eccellenza di Vico del Gargano. La professionalità della dirigenza, la qualità e sensibilità dei docenti e del personale a servizio della struttura ne fanno un vanto per la nostra Comunità. Studentesse e studenti, quest’anno, si sono particolarmente distinti per una serie di attività di rilievo nazionale e internazionale, come la partecipazione da protagonisti alle giornate di sensibilizzazione contro tutte le mafie andata in scena recentemente a Palermo”, ha aggiunto Michele Sementino.

L’INVESTIMENTO NELLA CULTURA. Alle parole del sindaco, si aggiungono quelle di Rita Selvaggio, assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alla Cultura. “Con il sindaco e, naturalmente, assieme alla squadra degli assessori e dei consiglieri comunali, con il contributo di dirigenti e personale del Comune di Vico, si sta portando avanti una programmazione di assoluto rilievo per supportare la crescita delle nostre scuole, il potenziamento delle loro strutture, il sostegno alle iniziative che aiutano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a trarre il meglio dal sistema scolastico”, ha dichiarato Rita Selvaggio.