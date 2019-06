Giornata storica per la Capitanata: da Foggia al Gargano una valanga di milioni e 43 progetti per spiccare il volo

Dal rafforzamento della viabilità provinciale alla realizzazione di infrastrutture, al servizio del turismo; dal potenziamento dei collegamenti con le isole alla valorizzazione di un’importante parte del patrimonio museale e culturale, fino allo sviluppo dell’industria farmaceutica e sanitaria. Questi i principali ambiti di intervento del primo gruppo di progetti, con i quali viene concretamente avviato il Contratto istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio.

Questa le parole del presidente Conte a conclusione della quarta riunione del Tavolo Istituzionale che si è svolto a Palazzo Chigi ieri sera: "Abbiamo dato il via libera al primo gruppo di 43 progetti immediatamente realizzabili del Cis per la Capitanata, avviati con i 280 milioni di euro già deliberati dal Cipe e che attiveranno investimenti per 534 milioni di euro. Si tratta di un gran risultato, raggiunto dopo solo sei mesi dal mio primo incontro a Foggia, che premia il proficuo lavoro di squadra portato avanti da tutti i soggetti coinvolti”.

La provincia di Foggia, quindici comuni, quattro grandi imprese, tre associazioni sono tra i proponenti degli interventi, con cui accelerare lo sviluppo della Capitanata.

“All’esito del confronto odierno - ha aggiunto il presidente Conte - abbiamo concordato di approfondire ulteriori interventi a potenziamento della sanità pubblica, della viabilità provinciale, nonché interventi di bonifica in aree circostanti del Comune di Foggia. Inoltre, è stata anticipata l’idea di sottoscrivere un protocollo di intesa, in modo da rafforzare i presidi di legalità a tutela della realizzazione dei progetti approvati”.

Il Tavolo, presieduto dal Presidente Conte, è composto dai rappresentanti di 12 istituzioni, ovvero i Ministri per il sud, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, delle Infrastrutture e trasporti, della Difesa, dei Beni e delle attività culturali, delle Politiche agricole e del turismo, dell’Interno; la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia; Invitalia, che è il soggetto attuatore del Contratto.

I prossimi passi saranno la concreta sottoscrizione del Cis e l’avvio degli interventi previsto per le prossime settimane.

“Grazie a questi investimenti - ha spiegato il Presidente del Consiglio - le isole Tremiti avranno così un collegamento stabile con la Penisola; alcune grandi imprese investiranno in Capitanata; verrà realizzato un piccolo museo sulle fiabe; si realizzeranno interventi di miglioramento delle infrastrutture idriche; saranno realizzati poli di riabilitazione tecnologica e robotizzata; verrà migliorata la viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano e recuperata una fortezza svevo angioina. Nelle prossime settimane, a dimostrazione di un impegno straordinario, sia dal punto di vista metodologico sia di dotazione finanziaria, e con il contributo del soggetto attuatore Invitalia, verrà avviato anche il Cis dedicato al Molise, le cui risorse sono già state assegnate dal Cipe, e poco dopo quelli per la Basilicata e la provincia di Cagliari”.

Tutti i progetti CIS Capitanata

Ordona - Realizzazione del parco archeologico di Herdonia € 1.000.000,00

Provincia Foggia - Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale SP 141 Delle Saline, ex SS 159, II Lotto € 9.000.000,00

Manfredonia - Recupero e consolidamento fabbriche ex convento San Francesco, 2 Stralcio (Completamento strutturale, adeguamento barriere architettoniche, arredi e attrezzature) € 673.913,00

Leonardo - Ampliamento/potenziamento capacità produttiva e R&S” dello Stabilimento Leonardo - Divisione Aerostrutture di Foggia € 75.336.500,00

Fondazione Padre Pio - Polo di riabilitazione tecnologica e robotizzata (Turismo sanitario religioso) € 20.000.000,00

Celle di San Vito - Parco Laboratorio dell’immaginario € 250.000,00

Lucera - POLO MUSEALE STUPOR MUNDI 1° STRALCIO: Progetto di restauro e risanamento conservativo del palatium della fortezza svevo-angioina finalizzato alla sua tutela e conservazione € 1.240.053,96

Casa Sollievo della Sofferenza - Realizzazione piattaforma biotech in ottica industria 4.0 € 36.000.000,00

Cagnano Varano - Valorizzazione della laguna di Varano: bonifica dei fondali e rinaturalizzazione delle sorgenti del Lago di Varano € 750.000,00

San Giovanni Rotondo - Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della circumvallazione sud, tratto compreso tra la rotatoria di via foggia e la rotatoria di via san marco € 3.800.000,00

Manfredonia - Parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto € 1.189.473,35

Snam S.p.A. - Progetto di potenziamento dei collegamenti con le Isole Tremiti € 26.000.000,00

Provincia Foggia - Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale SP 28 Pedegarganica - tratto incrocio con la SS272 e la strada provinciale 45 bis € 26.405.000,00

Ordona - Realizzazione di un parcheggio comunale connesso agli scavi di Herdonia ed al museo € 484.776,30

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Realizzazione di un Acquedotto Rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul territorio montano di Monte Sant’Angelo € 6.002.951,42

Foggia - Rifunzionalizzazione e messa norma Mercato ortofrutticolo € 2.150.000,00

Lucera - POLO MUSEALE STUPOR MUNDI 2° STRALCIO: Progetto per la valorizzazione del palatium della fortezza svevo-angioina tramite interventi a destinazione culturale educativa e museale volti a promuovere la fruizione e l’uso del monumento quale centro polifunzionale per finalità turistiche € 1.645.857,89

Foggia - Rifunzionalizzazione e ristrutturazione Palazzo D'Avalois ed attività di divulgazione € 6.400.000,00Monte

Sant'Angelo - Realizzazione strada Panoramica Nord € 9.609.697,40

Consorzio ASI - Agglomerato industriale Incoronata di Foggia - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore a servizio della zona industriale Incoronata € 8.590.925,00

Cagnano Varano - Valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e ammodernamento SP 42 € 1.500.000,00

Carapelle - Lavori di completamento collettivo fognario reflui civili a servizio dell'intera area P.I.P. € 476.000,00

San Giovanni Rotondo - Lavori di prolungamento della circumvallazione sud, tratto compreso tra incrocio via Foggia – innesto con SS 272 per Monte Sant’Angelo, e realizzazione di due rotatorie € 665.000,00

Isole Tremiti - Interventi macro area n.1 “Area Portuale” Collegamento via mare: implementazione del servizio marittimo nei mesi non estivi € 400.000,00

Provincia Foggia - Sistema dei Musei (Museo della storia e della Tecnologia Agricolo Industriale _ Istituto Tecnico industriale Altamura Da Vinci) € 1.000.000,00

Provincia Foggia - Sito archeologico di Faragola nel Comune di Ascoli Satriano € 3.000.000,00

Cagnano Varano - Valorizzazione del compendio immobiliare "Ex Stazione Idrovolanti" di San Nicola Imbuti n.d.

Ordona - Realizzazione urbanizzazioni in zona PIP - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi € 816.878,00

Stornarella - Sistemazione e miglioramento della viabilità esterna rurale € 383.488,93

San Giovanni Rotondo - Intervento di riqulificazione della direttrice centro storico / area santuario € 5.000.000,00

Manfredonia - Slow tourism - tra le Salicornie: progetto di conservazione, ripristino e miglioramento di alcune zone umide minori situate lungo la fascia costiera ricadente nei comuni di Manfredonia e Zapponeta € 537.845,00

Foggia - Realizzazione Polo Museale Giordaniano € 7.000.000,00

Volturara Appula - Creazione di un sistema aperto per l'utilizzo del lago di Occhito ad uso turistico € 5.000.000,00

Foggia - Potenziamento e diversificazione della produzione agroalimentare di Masseria Giardino e complementari percorsi di integrazione abitativa, sociale e culturale € 20.732.685,98

Provincia Foggia - Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS545 € 30.000.000,00

San Marco in Lamis - Le Vetrine del Gargano: opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l’insediamento delle attività artigianali locali € 2.600.000,00

Mattinata - Interventi di sviluppo, riqualificazione e ampliamento dell'area portuale € 10.400.000,00

Provincia Foggia - Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Sistemazione funzionale della SP 53 Mattinata - Vieste € 47.000.000,00

Isole Tremiti - V. Interventi macro area n. 2 “Infrastrutture di collegamento tra le varie macro aree”: San Domino € 1.168.318,12

Celle di San Vito - L'isola che non cè - € 175.000,00

Progetti immediatamente realizzabili a valere su altri fondi

Volturara Appula - Completamento SS Fortorina (innesto alla SS 17 Variante di Volturara Appula) 4° stralcio 5° Lotto funzionale Contratto di Programma ANAS € 40.389.846,12

Foggia - Sistema di trasporto Rapido di Massa Elettrico della Città di Foggia Bus Rapid Transit Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014 – 2020 (Del CIPE 56/16) € 74.480.000,00

Confindustria - Piattaforma Logistico Ferroviaria integrata retroportuale Incoronata - Foggia Patto per la Puglia - € 45.000.000,00