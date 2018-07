Periodo amaro per gli agricoltori, l'appello all'assessore Di Gioia: "Non ci sono interventi o segnali incoraggianti"

Nei giorni scorsi alcune associazioni di categoria hanno inviato un accorato appello all’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, al fine di sollecitare da parte della Regione Puglia l’adozione di urgenti provvedimenti per le problematiche che attanagliano da tempo il comportato agricolo. “Condividiamo totalmente le preoccupazioni dei nostri agricoltori – dichiara il vicesindaco con delega all’Agricoltura Francesco Sderlenga – che sono fortemente penalizzati per la mancanza di risposte in ordine alle criticità rilevate e segnalate negli ultimi mesi. Pensiamo alle emergenze dettate dalla siccità, a quelle per la gelate, alla rimodulazione dei PSR, al recupero di fondi aggiuntivi da allocare prioritariamente alle misure per finanziare gli interventi, ma anche alle problematiche relative alla PAC. Al momento non risultano interventi sostanziali in questi ambiti, ne segnali che incoraggino le aspettative degli agricoltori. Chiediamo conseguentemente all’assessore Di Gioia risposte celeri, dichiarando sin d’ora la nostra totale disponibilità per un vertice presso la sede della Regione Puglia al fine di stabilire un percorso comune e condiviso per la risoluzione delle tematiche evidenziate”.