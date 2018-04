VIDEO | Torna l'Athenaeum Tour: l'esperimento sociale per scoprire la pausa pranzo degli studenti fuorisede

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Otto tappe in tutta Italia, si parte da Foggia giovedì 26 aprile. Previsti premi per chi partecipa al photo-contest

E’ stato presentato stamani presso il Dipartimento di Scienza Agrarie l’Athenaeum tour, evento itinerante giunto alla seconda edizione, organizzato da ‘La cucina dei Fuorisede’ blog di cucina ideato dai fratelli foggiani Andrea e Valentina Pietrocola.

Un giro lungo lo stivale per diffondere la cucina pugliese a macchia d’olio, grazie alla preziosa partnership della Granoro. Il tour che partirà da Foggia il prossimo 26 aprile, farà tappa negli atenei di altre sette città. Un tour per capire come si alimentano gli studenti universitari fuori sede, che tra lezioni da seguire ed esami da preparare, devono anche provvedere da sé alla propria alimentazione. Un percorso attraverso il quale scoprire le abitudini degli studenti e dar loro anche preziosi consigli.