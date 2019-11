Ufficiale: il premier Conte sul Gargano per 'battezzare' lo stabilimento Sisecam

Ufficiale: il Premier Giuseppe Conte sul Gargano per l'inaugurazione della Sisecam. Lo annuncia l'onorevole PD, Michele Bordo. "Mi era stato comunicato da giorni. Ma era giusto attendere l’ufficialità", spiega.

"Adesso posso dirlo: sono molto felice che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia accettato il mio invito, fatto su sollecitazione dell'azienda, a venire a Manfredonia per l'inaugurazione ufficiale della Sisecam. Sarà nello stabilimento di Macchia/Monte Sant'Angelo sabato 30 novembre. In questo momento di grande difficoltà per la città di Manfredonia e per tutto il territorio, la presenza del capo del Governo è senza dubbio un importante segnale di attenzione, fiducia e soprattutto speranza".