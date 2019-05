Contratti di Sviluppo, Conte positivo: "Andiamo avanti spediti". Per Foggia "entro fine maggio la graduatoria degli interventi"

"Sui Contratti di sviluppo per il Sud andiamo avanti spediti". E' positivo il Premier Conte che, attraverso la sua pagina FB, annuncia: "Dopo settimane di continuo confronto, non solo politico ma soprattutto tecnico tra i rappresentanti dei Ministeri competenti, le Istituzioni e gli stakeholders locali, con questo atto formale diamo il via all’iter che porterà nel giro di qualche mese all’approvazione definitiva dei vari progetti di sviluppo, proposti da Comuni, associazioni, imprese, consorzi".



"Sempre oggi a Palazzo Chigi - continua - abbiamo fatto un importante passo avanti per il Contratto di sviluppo per l’area della provincia di Foggia. Ci siamo ritrovati per la terza volta nel giro di poche settimane con i rappresentanti locali. Abbiamo approfondito alcuni aspetti relativi alla strategicità e sostenibilità dei progetti presentati. Per la Capitanata posso anticipare che ci sono tutti i presupposti per poter stilare entro fine maggio la graduatoria definitiva degli interventi che andremo a finanziare, e che per questo renderemo presto cantierabili. Ce la stiamo mettendo tutta per il rilancio del Sud, per il rilancio dell’Italia".