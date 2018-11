Orgoglio e successo per Area Nuova: istituiti 36 premi di studio per merito

Il Senato Accademico, nella riunione del 14 Novembre, ha approvato all’unanimità la proposta di istituzione di “Premi di studio”, presentata per il quarto anno consecutivo dai rappresentanti degli studenti dell’associazione studentesca “Area Nuova”, da conferire, in forma di esonero totale dal pagamento delle tasse, a favore degli studenti più meritevoli.

Trentasei “Premi di studio”, sei per ciascun dipartimento, non cumulabili con benefici di pari entità già assunti nell’anno accademico di riferimento. I requisiti, stabiliti con apposito bando ancora da emanare, saranno i seguenti:

– avere una votazione media ponderata non inferiore a 28/30 con nessun voto inferiore a 26/30;

– essere in corso a partire dal secondo anno per l’a.a. 2018/2019

Saranno stilate 6 distinte graduatorie, una per ciascun Dipartimento, calcolate rapportando il numero di esami sostenuti ed i crediti conseguiti nei vari anni accademici.

“Una conquista importante ormai al suo quarto anno consecutivo” – dichiarano i rappresentanti di Area Nuova – “Non si può assolutamente prescindere dal merito, principio fondante dell’Università, e sarà nostra premura impegnarci sempre in tale direzione. Possiamo essere, quindi, oggi soddisfatti per l’attenzione mostrata dall’Università di Foggia per la valorizzazione dei suoi studenti.”

Studenti che rappresentano il vero motore ed il cuore pulsante dell’Università. Lo sa bene Area Nuova che, giorno 26 Ottobre, ha potuto far respirare loro aria di festa, di aggregazione e vera condivisione.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’associazione studentesca è riuscita ad organizzare un evento unico nel suo genere all’interno dell’Ateneo, presso il Dipartimento di Economia.

Un grande successo quello della “Festa della Matricola, una sfida che Area Nuova ha voluto portare avanti nonostante le difficoltà, ripagate dalla presenza e dalla soddisfazione di tutti gli studenti, per una sera i veri ed unici protagonisti dell’Università.

“Nonostante le infinite beghe burocratiche ed organizzative, anche quest’anno la “Festa della Matricola” è stata un successo” hanno evidenziato i rappresentanti di Area Nuova – “E’ un’enorme soddisfazione e non possiamo che esserne fieri ed orgogliosi. Importantissimo per noi il supporto dell’Università di Foggia e del Comune di Foggia, che hanno creduto in questa idea sin dal primo istante e che, quindi, ringraziamo nuovamente. Ma ancora una volta il grazie più grande è rivolto agli studenti, che non smettono mai di credere in Area Nuova e con noi creano momenti così importanti.”

“Il lavoro di squadra è stata la componente principale” – ha affermato Antonio Pellicano, coordinatore di Area Nuova – “La grande famiglia di Area Nuova ha lavorato strenuamente per settimane e la realizzazione finale di un evento così grande ne è la dimostrazione, di cui non posso che esserne orgoglioso. Avevamo un obiettivo: trasformare l’Università nella nostra seconda casa. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti eccome. Vedere le espressioni entusiaste degli studenti, i loro sorrisi, i loro occhi pieni di gioia, tutto questo è stata un’emozione impagabile. Non possiamo che ringraziare infinitamente le migliaia di studenti che hanno partecipato, gli sponsor che ci hanno sostenuto, le band che si sono esibite e chi continua a credere in noi".