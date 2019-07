Il porto di Rodi sempre più grande: è tra le 35 imprese turistiche d'avanguardia della Puglia

Il Porto di Rodi Garganico selezionato a Roma dall'ISNART Istituto Nazionale Ricerche Turistiche tra le 35 "imprese turistiche d'avanguardia" della Puglia.

Su un totale di oltre 6000 imprese turistiche regionali sono 35 quelle selezionate da ISNART quali eccellenze turistiche e, di fatto, ambasciatrici nel mondo del prodotto di avanguardia. Il Porto di Rodi, in pieno fermento con una serie di eventi sportivi e mondani estivi porta a casa un altro importante riconoscimento di valenza internazionale in poco più di un mese dalla consegna della bandiera blu. Unico porto selezionato, la struttura si è distinta per l'accoglienza, la qualità dei servizi, la capacità promozionale, il grande impegno organizzativo e nella comunicazione. Assieme alla Meridiana Orientale srl, altre 34 eccellenze vere e proprie "chicche" tra le quali un'operatore itinerante che accompagna turisti da tutto il mondo in tour motociclistici in gruppi da 15 moto, esclusivamente in bassa stagione. Tra le altre attività un albergo diffuso che al ceck-in oltre alle chiavi consegna al cliente una canoa ed infine segnaliamo un'azienda boschiva dove i turisti compiono visite guidate abbracciando gli alberi per dare e trarre energia vitale.

Grande la soddisfazione da parte della società di gestione del Porto che attraverso le parole del suo amministratore ringrazia la Commissione ISNART per aver colto il valore delle iniziative messe in atto in questo primo anno di attivitá: "il Porto ha un'anima che per una serie di ragioni si va via via caratterizzando, rendendone possibile la percezione da parte del pubblico".

Ciò è stato possibile grazie alla messa in atto di un profondo processo di responsabilizzazione e di sensibilizzazione di tutti gli operatori portuali, degli esercenti e commercianti che, pur appena iniziato, in sintonia con l'Amministrazione Comunale, dovrebbe dare i migliori risultati nel medio periodo.

"Oggi serve fare del Gargano un’unica squadra in grado di tornare a dare un prodotto turistico complessivamente d'avanguardia" afferma Marino Masiero, amministratore del Porto. " Serve una cabina di regia che operi verso mercati esteri dove sia il -salto termico- che quello economico ci renda attrattivi anche d'inverno e per questo, dopo l'organizzazione occorre farci conoscere. I giovani hanno bisogno di nuove opportunità di lavoro e pensiamo che sia tempo di creare offerte innovative, nell'esaltazione e nel rispetto dei valori tradizionali. Riguardo al Porto abbiamo idee chiare, bisogna verificarne la fattibilitá. La strada imboccata, grazie a Dio - e agli uomini -, è quella giusta". La cerimonia della consegna dell'attestato da parte dell'Istituto di Ricerca, si svolgerà in Porto i primi di agosto.