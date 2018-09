Il Porreca bis soddisfa tutti, o quasi: sulla rielezione in Camera di Commercio c'è anche l'ok di Confindustria

Il positivo pronunciamento del Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico sull’eleggibilità del Presidente uscente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca, negli organismi camerali di prossima elezione è accolto con grande soddisfazione da Confindustria Foggia. Esordisce così una nota degli industriali, che, dopo Confcommercio, apre anch’essa al Porreca bis. “Il chiarimento del MISE – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – apre prospettive di grande importanza per il sistema delle imprese e rafforza l’accordo politico e programmatico tra Confindustria e Confcommercio, aperto a tutte le organizzazioni datoriali, sulle prospettive dell’ente camerale dauno”.

“L’eleggibilità di Fabio Porreca determina infatti condizioni e presupposti per una continuità al vertice della Camera di Commercio di Foggia, alla quale gli industriali di Capitanata assicureranno il loro contributo di proposte ed iniziative”.

“Prende dunque corpo - ha concluso il Presidente Rotice – il sempre auspicato approccio di sistema per lo sviluppo della Capitanata e per il consolidamento del ruolo della provincia di Foggia nello scenario economico regionale e nazionale”.

Via libera anche da Confagricoltura. “Dopo la pronuncia del Mise, riteniamo la candidatura, per il secondo mandato di Fabio Porreca alla CCIAA ampiamente condivisa con la Confcommercio” dichiara il presidente Filippo Schiavone. “Questa auspicata risoluzione ci consente di appoggiare la candidatura dell’attuale Presidente di Camera di Commercio, nello spirito di continuità e convergenza di intenti come sin ora fatto, auspicando un ampio sostegno anche da parte degli altri partner di Camera di Commercio”.