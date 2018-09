La Camera di Commercio si prepara al Porreca bis, è fatta: su di lui anche Confartigianato

E’ ormai fatta per la rielezione di Fabio Porreca alla presidenza della Camera di Commercio. Quando manca solo alcune associazioni agricole (Confagricoltura si è già espressa) e Confesercenti (che però non è rappresentata in consiglio al momento e bisognerà vedere se e quanti seggi otterrà col nuovo corso), politicamente, all’indomani dell’ articolo di Foggiatoday che ne notiziava la ricandidabilità, sul nome del presidente uscente si sono espressi praticamente tutti. Dopo Confcommercio e Confindustria, arriva anche l’ok di Confartigianato.

“Alla luce del chiarimento del Mise riguardo la candidabilità di Fabio Porreca quale consigliere camerale della CCIA di Foggia, la Confartigianato ritiene sia il nome più giusto per la guida dell’ente” è scritto in una nota. “Il dott. Porreca, autorevole esponente della Confcommercio – con la quale la Confartigianato ha una solida tradizione di condivisione della vision- ha ricoperto il ruolo di presidente in un momento di profonda riforma delle CCIAA che sarebbe auspicabile continuasse a vederlo protagonista nel prossimo mandato”.