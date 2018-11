10 euro al giorno di extra per lavorare in strada: è quanto chiede la Polizia locale al sindaco di Foggia

"L’approvazione del nuovo contratto Collettivo Nazionale degli Enti locali dello scorso maggio ha previsto importanti novità per tutti i lavoratori del compartoe. In particolare, sul fronte della sicurezza e Polizia locale, al fine di venire incontro alla sempre crescente richiesta da parte dei cittadini ai sindaci di maggiore sicurezza nelle strade, si prevede di riconoscere un compenso all’operatore della Polizia locale che, svolgendo la sua prestazione lavorativa quotidianamente in strada, è sicuramente sottoposto a più rischi, a più tensioni e quindi a più stress rispetto all’operatore che svolge la sua prestazione lavorativa in ufficio". Una sorta di indennità di servizio esterno. Lo fa sapere in una nota stampa il segretario provinciale DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali), Valeriano Di Bitonto.

"Pertanto - aggiunge-, la nostra organizzazione sindacale, da sempre attenta alla tutela dei diritti e alla rappresentanza degli interessi del personale del Comune e del corpo di polizia locale di Foggia, ha richiesto al Sindaco Franco Landella un incontro finalizzato ad ottenere da parte sua l’impegno a far approvare un atto di indirizzo della giunta comunale per riconoscere 10 euro al giorno, il massimo della indennità di servizio esterno agli operatori della Polizia Locale che garantiranno la presenza in strada di almeno 5 giorni su 7 nella settimana, così come già fatto, per esempio, dal sindaco Livorno, Filippo Nogarin, qualche giorno fa". Questa la richiesta, dunque, all'indirizzo di Landella per svolgere servizio su strada.

Conclude Di Bitonto: "Il tavolo sarà anche il momento per confrontarsi su ulteriori problematiche, come la trasformazione dei contratti di lavoro da part time a full time dei dipendenti comunali e della Polizia Locale".