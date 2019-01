VIDEO | La Rai omaggia il Poligrafico di Foggia: "Fiore all'occhiello della tecnologia italiana"

"Un concentrato di sicurezza e tecnologia". Così Nello Rega, in un servizio andato in onda su Rai News (il video qui), descrive lo stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia di via Leone XIII, "un fiore all'occhiello della tecnologia italiana" dove si producono carte valori, sigilli di sicurezza, ologrammi e targhe per veicoli.